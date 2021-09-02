منصة مدرستي .. رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد وطريقة تسجيل جديد 1443

منصة مدرستي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية فقد بدأ أولياء الامور والطلبة بالبحث في محركات البحث عن منصة مدرستي وينتظرون أي اخبار جديدة تخصها أو تخص المنصة وتعتمد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل كامل في نظام التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا على منصة مدرستي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط منصة مدرستي وتسجيل دخول طالب جديد.منصة مدرستي1443:
منصة مدرستي هي من أهم منصات التعليم عن بعد والتي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وحرصا من وزارة التعليم على طلابها واعتمدت حتى يتابع الطلبة حضور دروسهم وواجباتهم أون لاين دون الحاجه للذهاب للمدرسة، وليس الطلبة فقط من يعتمد على منصة مدرستي بل يعتمد عليها أيضا المعلمين وأولياء الأمور، حيث يقوم المعلم بالدخول إليها وتسجيل حضوره وإلقاء دروسه وشرحها للطلبة ويتابع الطلبة دروسهم وحضور الأمتحانات إلكترونيا، ويقوم ولي الأمر بالدخول والأطمئنان على مستوى ابنائه.رابط منصة مدرستي 1443:
وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن عودة الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد١٤٤٣ وقد نوهت الوزارة على ضرورة تسجيل الطلبة في منصة مدرستي حتى يتمكن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور من الأستفادة من خدمات المنصة وما تقدمه وفيما يلي رابط منصة مدرستي وكيفية تسجيل عضو جديد في المنصة:
- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.
- الضغط على أيقونة تسجيل جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة “ الأسم، رقم الهوية، رقم الهاتف المحمول”.
- إدخال كود التحقق الذي تم إرساله من المنصة إلى هاتفك المحمول.
- الضغط على أيقونة تحقق.
- وبهذا عزيزي المشترك تكون قد اتممت عملية التسجيل في المنصة بكل سهولة.
ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي هي من أهم منصات التعليم الألكترونية على مستوى العالم ليس المملكة العربية السعودية فقط، وقد تم أختيارها أنها من أفضل سبع منصات للتعليم الألكترونية حيث أنها أثبتت نفسها ولم يستطيع أحد من المنصات الموجودة التفوق عليها خاصة في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد وكما ذكرنا سابقا أنه لا يعتمد على منصة مدرستي الطالب فقط بل يعتمد عليها المعلم والطالب وولي الأمر.
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منصة مدرستي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية فقد بدأ أولياء الامور والطلبة بالبحث في محركات البحث عن منصة مدرستي وينتظرون أي اخبار جديدة تخصها أو تخص المنصة وتعتمد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل كامل في نظام التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا على منصة مدرستي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط منصة مدرستي وتسجيل دخول طالب جديد.منصة مدرستي1443:
منصة مدرستي هي من أهم منصات التعليم عن بعد والتي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وحرصا من وزارة التعليم على طلابها واعتمدت حتى يتابع الطلبة حضور دروسهم وواجباتهم أون لاين دون الحاجه للذهاب للمدرسة، وليس الطلبة فقط من يعتمد على منصة مدرستي بل يعتمد عليها أيضا المعلمين وأولياء الأمور، حيث يقوم المعلم بالدخول إليها وتسجيل حضوره وإلقاء دروسه وشرحها للطلبة ويتابع الطلبة دروسهم وحضور الأمتحانات إلكترونيا، ويقوم ولي الأمر بالدخول والأطمئنان على مستوى ابنائه.رابط منصة مدرستي 1443:
وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن عودة الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد١٤٤٣ وقد نوهت الوزارة على ضرورة تسجيل الطلبة في منصة مدرستي حتى يتمكن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور من الأستفادة من خدمات المنصة وما تقدمه وفيما يلي رابط منصة مدرستي وكيفية تسجيل عضو جديد في المنصة:
- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.
- الضغط على أيقونة تسجيل جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة “ الأسم، رقم الهوية، رقم الهاتف المحمول”.
- إدخال كود التحقق الذي تم إرساله من المنصة إلى هاتفك المحمول.
- الضغط على أيقونة تحقق.
- وبهذا عزيزي المشترك تكون قد اتممت عملية التسجيل في المنصة بكل سهولة.
ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي هي من أهم منصات التعليم الألكترونية على مستوى العالم ليس المملكة العربية السعودية فقط، وقد تم أختيارها أنها من أفضل سبع منصات للتعليم الألكترونية حيث أنها أثبتت نفسها ولم يستطيع أحد من المنصات الموجودة التفوق عليها خاصة في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد وكما ذكرنا سابقا أنه لا يعتمد على منصة مدرستي الطالب فقط بل يعتمد عليها المعلم والطالب وولي الأمر.
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