بالخطوات شروط وطريقة فتح جاري حساب في بنك الراجحي 1443 أون لاين للسعوديين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي خدماته للكثير من مواطني المملكة والمقيمين العاملين بالمملكة بأفضل طرق تمويلية وقروض ميسرة وبشروط بسيطة مقبولة، وضمانات سهلة متاحة للجميع، وكما يقدم عدة خدمات مصرفية متنوعة تنال رضاء عملائه، واليوم ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة فتح جاري حساب في بنك الراجحي 1443 إحدى الأمور الهامة التي تشغل الكثير من ساكني المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو الوافدين بهدف استعمال الحساب في الخدمات المالية والمصرفية والاستفادة من العروض والمنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية الموجودة في مصرف الراجحي، وهو يعد من أكبر البنوك الحكومية المعتمد من مؤسسة النقد العربي ساما يتبع لوائح وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتميز بعدة خصائص توفر للعملاء الراحة والأمان عند التعامل مع البنك بالإضافة إلى أنه يعمل بتقنية عالية في توفير الخدمات التي تستفيد منها إلكترونياً من خلال مباشر الراجحي أو الراجحي أونلاين، فضلا عن فريق خدمة عملاء المصرف المكون من خبراء في المساعدة والرد على الاستفسارات في أي شيء.

شروط فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين:

يمكن لأي شخص بالمملكة من فتح حساب جاري في بنك الراجحي من خلال هاتفك المحمول حتى تستمتع بمزايا القروض والتسهيلات البنكية المقدمة من بنك الراجحي، حيث يمكنك الحصول على قرض شخصي بدون كفيل فوري للسعوديين والمقيمين بأسهل شروط وتسهيلات في السداد، ضمن القروض الشخصية المتاحة في السعودية واليكم الشروط التالية:

على العميل أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية أو الإقامة للوافدين تكون سارية الصلاحية. لا يقل العمر عن 18 سنة. أن يكون المتقدم مقيم داخل السعودية وليس موجود بالخارج. تعبئة نموذج طلب فتح حساب جاري مصرف الراجحي بكافة البيانات المطلوبة مع التأكد من خلو المعلومات من الأخطاء مثل العنوان الوطني وصحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني (معلومات التواصل). عليك تحديد الفرع الذي تود فتح الحساب به (الأقرب إليك). لابد أن يكون الشخص مسجل في منصة أبشر وتوثيقه. يجب الإقرار بأن الشخص لا يشغل إحدى المنصب السياسية ولا أحد من أقاربه من الدرجة الأولى. لابد أن تقدم تقرير يثبت أنك بكامل القوى الفكرية والعقلية. الموافقة على الأحكام والشروط.

طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي 1443

الدخول عبر موقع الراجحي رابط فتح حساب جاري: سوف يظهر أمامك نموذج فتح حساب الراجحي بالخطوات التالية: