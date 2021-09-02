رقم شركة التيسير للتمويل بالسعودية حيث يبحث دائماً العملاء عن أفضل الشركات التى تقدم عروض تمويلية متنوعة ومن بينهم شركة التيسير للتمويل بالمملكة والتى توفر منتجات تمويلية ميسرة ومرنة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة لذلك ومن خلال مقال اليوم سوف نوفر لكم أرقام هواتف شركة التيسير للتمويل وأيضاً طرق التواصل مع الشركة.

رقم شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

أتاحت شركة التيسير للتمويل عدة أرقام هواتف من أجل التواصل مع شركة التيسير للتمويل ومن خلال تلك الأرقام أيضاً يحصل العميل المتقدم على المزيد من التفاصيل حول ما تقدمة الشركة فيمكن الإتصال على الرقم الثابت 00966138921855 وأيضاً يمكن الإتصال على الرقم الموحد وهو 920010181 ويمكن كذلك الإتصال على الرقم المجاني 8001160011.

مزايا الحصول على تمويل شخصي لدى شركة التيسير للتمويل

تتيح شركة التيسير للتمويل بالمملكة تمويل شخصي نقداً وسريع وأيضاً فوري لا يشترط لوجود كفيل وأيضاً يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وسوف نقدم لكم الآن باقي المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي النقدي من شركة التيسير للتمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من التيسير بمبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير يتميز كذلك بفترات سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر

أيضاً يتميز التمويل الشخصي النقدي من شركة التيسير بأن التمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة للتمويل.

كذلك هناك ميزة الإيداع الفوري خلال 24 ساعة.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة

هناك مجموعة من الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة التيسير للتمويل من أجل الحصول على التمويل الشخصي النقدي والسريع وتتمثل تلك الشروط في الآتي: