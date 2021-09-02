الاتحاد الأوروبى: أفغانستان بينت ضعفنا عسكريا

جدة - نرمين السيد - شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد، جوزيف بوريل على أن الدول الأوروبية تتجه إلى استخلاص العبرة من ملف أفغانستان من أجل تشكيل قوة ردع عسكرية أوروبية، وتطوير العمل فى الساحل الإفريقى أيضا.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أشار بوريل إلى أن دول الاتحاد تحاول إعادة صياغة علاقتها مع حركة طالبان، موضحا فى الوقت عينه أن الأمور تتوقف على تصرفات الحركة على الأرض وليس على الأقوال، والطريق الذى ستسلكه.

بدوره، أكد وزير دفاع سلوفينيا، خلال مؤتمر صحافى مشترك مع بوريل، على أن أزمة أفغانستان أظهرت أن أوروبا لا تمتلك إمكانيات عسكرية كافية.

وكان وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبى ناقشوا خلال القمة اليوم تشكيل قوة رد سريع بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة، معيدين النظر النظر فى اقتراح- قدم للمرة الأولى فى مايو الماضى- يهدف إلى تشكيل قوة قوامها خمسة آلاف عنصر فى إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الاوروبى التى يفترض أن تنتهى السنة المقبلة.

أتى ذلك، بعد أن تكثفت الدعوات فى الأيام الماضية لكى تطور الدول الاعضاء الـ27 قدراتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى فى مطار كابول التى تلت تولى طالبان السلطة.