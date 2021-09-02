بلغاريا تمنع دخول المسافرين من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وضعت سلطات بلغاريا الولايات المتحدة الأمريكية على "القائمة الحمراء"، مما يعنى أن المسافرين القادمين منها يحظر عليهم الدخول لبلغاريا ما لم يستوفوا معايير الإعفاء الصارمة.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، تم إدخال هذا التغيير فى 1 سبتمبر، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبى بإزالة الولايات المتحدة من "القائمة البيضاء" للوجهات التى تعتبر الأكثر خطورة.

وقال البيان: "يرجى الانتباه إلى أن متطلبات الدخول إلى بلغاريا الحالية تستند إلى بلد المغادرة فقط، وليس على الجنسية، وليس على البلدان التى تمر عبرها".

وهذا يعنى أن مواطنى الولايات المتحدة الذين يبدأون سفرهم من المناطق المصنفة ضمن اللائحة الخضراء أو البرتقالية يمكنهم دخول بلغاريا وفقا للشروط المدرجة فى الأمر الصحى الجديد لوزارة الصحة البلغارية.

وتشمل الاستثناءات من حظر السفر الجنسية البلغارية، كونها أحد أفراد الأسرة المباشرين للمواطنين، والمهنيين الطبيين والباحثين والمسؤولين الأجانب والدبلوماسيين والطلاب الحاصلين على تأشيرات معينة والعاملين فى المجال الإنسانى.