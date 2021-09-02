وزير الدفاع البريطانى: الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة قوة عظمى، قائلا "القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشىء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وعندما سئل عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمى، قال والاس: "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التى هى أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا" فى إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة". كما قارن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت على رأس القضايا الخاصة بها، وهى إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

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