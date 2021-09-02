هذه هي مخاطر الإفراط في تناول المسكنات تحذير رسمي من هيئة الدواء

نشرت هيئة الدواء المصرية بيانا تحذر فيه من مخاطر تناول المسكنات الدوائية بكثرة، وذلك بسبب الأضرار الصحية الشديدة التي قد يتعرض لها الشخص خاصة أصحاب أمراض وظائف الكلى، وأوضحت بأنه يجب استخدام المسكنات بالجرعات الموضحة من قبل الطبيب والتوقف عنها في أسرع وقت ممكن طالما أنها لا حاجة لتناولها.

وحذرت هيئة الدواء من تناول المسكنات لمدة طويلة وآشارت بأنه لا يجب تناول مسكن لمدة أكثر من 10 أيام لللآلم و3 أيام للحمى، وأفادت بضرورة العودة إلى الطبيب في حالة استمرار الألم لأطول من هذه المدد، مع ضرورة إبلاغ الطبيب أو الصيدلي لمن يعاني مشاكل أو أمراض الكلى، وكذلك المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأيضا الأشخاص الذين يتناولون أدوية مدرة للبول، ومرضى القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد.

ونصحت الهيئة بأنه عند تناول المسكنات يجب زيادة كمية السوائل اليومية لتكون ثمانية أكواب باليوم بدلا من ستة مع الحرص على قراءة واتباع تعليمات المستحضر الدوائي الذي تتناوله.

يأتي هذا البيان في ضوء الدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية والذي تهدف من خلاله نشر الوعي لدى المواطنين عند تناول الأدوية والمسكنات، ليكون استخدام آمن وأمثل دون حدوث آثار جانبية، ويأتي هذا التحذير بسبب انتشار ظاهرة شديدة السلبية في الآونة الأخيرة حيث يتناول الكثير من المواطنون المسكنات بكثرة بهدف التخفيف السريع لآلامهم، خاصة أنواع المسكنات التي تصرف بدون روشتة طبية.