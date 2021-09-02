طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة يمكن بسهولة حيث أن موقع وزارة الداخلية ومديرية الجوازات بالمملكة تضع تسهيلات إلكترونية عديدة من خلال منصة ابشر للأفراد، وذلك بسبب الجائحة التي تعرض لها العالم أكمل، حيث يمكن بسهولة دون التواجد في مكاتب مديرية الجوازات أن يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال خطوات بسيطة، فتابعوا مقالنا هذا للتعرف على كافة الإجراءات والخطوات.طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة
يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية وتقوم بتقديم خدمات متميزة بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين ويمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال خطوات بسيطة على منصة ابشر الإلكترونية، وهذه الخطوات كالتالي:
- الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول على حساب المستفيد.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق.
- الدخول على الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلامات.
- يتم اختيار الاستعلام عن التأشيرة.
- إدخال رقم الإقامة والضغط على استعلام.
- تظهر للمستخدم كافة البيانات التي يرغب في الحصول عليها.
يمكن أيضاً الاستعلام عن تأشيرة الدخول و الخروج والعودة من خلال نصف مقيم التي أيضاً وفرتها وزارة الداخلية للعديد من المقيمين بالمملكة وللوافدين بالمملكة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الولوج إلى منصة مقيم الرسمية.
- التسجيل على منصة مقيم أو أدخال بيانات المستعلم.
- يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار صلاحية التأشيرات.
- إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة ورقم التأشيرة ورقم الجواز والتحقق منها.
- ثم الضغط على رمز تحقق لتظهر كافة البيانات التي يستعلم عنها الوافد أو المقيم.
يمكن أيضاً إلغاء التأشيرات من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة ابشر ثم إدخال بيانات الكفيل من اسم الكفيل وكلمه السر.
- تلقي رمز التحقق.
- يتم الدخول على الخدمات العامة.
- ثم اختيار خدمات التأشيرات.
- يتم اختيار إلغاء التأشيرة.
- إدخال كافة البيانات وهي: اسم المكفول ورقم إقامته.
- الضغط على إلغاء.
- ثم تأكيد الطلب.
- ويمكن متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي الموجود على المنصة.
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طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة يمكن بسهولة حيث أن موقع وزارة الداخلية ومديرية الجوازات بالمملكة تضع تسهيلات إلكترونية عديدة من خلال منصة ابشر للأفراد، وذلك بسبب الجائحة التي تعرض لها العالم أكمل، حيث يمكن بسهولة دون التواجد في مكاتب مديرية الجوازات أن يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال خطوات بسيطة، فتابعوا مقالنا هذا للتعرف على كافة الإجراءات والخطوات.طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة
يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية وتقوم بتقديم خدمات متميزة بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين ويمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال خطوات بسيطة على منصة ابشر الإلكترونية، وهذه الخطوات كالتالي:
- الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول على حساب المستفيد.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق.
- الدخول على الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلامات.
- يتم اختيار الاستعلام عن التأشيرة.
- إدخال رقم الإقامة والضغط على استعلام.
- تظهر للمستخدم كافة البيانات التي يرغب في الحصول عليها.
يمكن أيضاً الاستعلام عن تأشيرة الدخول و الخروج والعودة من خلال نصف مقيم التي أيضاً وفرتها وزارة الداخلية للعديد من المقيمين بالمملكة وللوافدين بالمملكة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الولوج إلى منصة مقيم الرسمية.
- التسجيل على منصة مقيم أو أدخال بيانات المستعلم.
- يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار صلاحية التأشيرات.
- إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة ورقم التأشيرة ورقم الجواز والتحقق منها.
- ثم الضغط على رمز تحقق لتظهر كافة البيانات التي يستعلم عنها الوافد أو المقيم.
يمكن أيضاً إلغاء التأشيرات من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة ابشر ثم إدخال بيانات الكفيل من اسم الكفيل وكلمه السر.
- تلقي رمز التحقق.
- يتم الدخول على الخدمات العامة.
- ثم اختيار خدمات التأشيرات.
- يتم اختيار إلغاء التأشيرة.
- إدخال كافة البيانات وهي: اسم المكفول ورقم إقامته.
- الضغط على إلغاء.
- ثم تأكيد الطلب.
- ويمكن متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي الموجود على المنصة.
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