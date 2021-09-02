بالتقسيط 100,000 ريال أسرع تمويل بدون كفيل وبدون تحويل للراتب حتى 60 شهر

بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر يمكن الحصول على أسرع تمويل كاش يصل إلى 100,000 ريال سعودي عن طريق شركة التيسير للتمويل التي حققت أقبال مرتفع من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل شخصي من شركة التيسير في المملكة العربية السعودية لعام ١٤٤٣ هجرياً وقد وفرت الشركة العديد من التمويلات والعروض الميسرة التي تمتاز بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبدون كفيل سعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن يتم أختيار العملاء السعوديين في المملكة على أساس توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل عبر الإنترنت وذلك من أجل الحصول على عرض تمويل بدون تحويل للراتب وبلا كفيل غارم سعودي الجنسية لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتحت إشراف ساما السعودي الذي يطلق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة.

الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى قرض شركة التيسير للتمويل

قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية يمتاز بأنه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي الجنسية لضمان سداد التمويل المطلوب الذي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي في المملكة ولكن لن يحدث ذلك إلا بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي لدى شركة التيسير للتمويل.

أفضل تمويل في المملكة بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً ربما يصل إلى ستون عاماً فقط لا غير.

يجب توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالسعودية لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

تمويل فوري بموافقة سريعة لجميع العملاء السعوديين في المملكة لدى شركة التيسير.

التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.

أمتاز التمويل لدى شركة التيسير بالمملكة بأنه بدون تحويل الراتب الشهري في المملكة.

تمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات في المملكة العربية السعودية لدى شركة التيسير للتمويل.

أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر حتى فترة خمسة سنوات لدى شركة التيسير للتمويل.

أهم المميزات التي يقدمها شركة التيسير للتمويل بالمملكة