كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالمتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في انحاء العالم، ما لا يقل عن 4 ملايين و529715 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في دسيمبر 2019.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في إحصائية لها اليوم " تم تسجيل 218 مليونا و339530 إصابة حتى الآن، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 642 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 40 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 581 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 20.8 مليون إصابة حتى الآن.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة حصد وباء كورونا أرواح نحو 440 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 33 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.