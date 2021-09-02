الأمم المتحدة تحذر من كارثة فى تيجراى بسبب الحصار على المساعدات

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحصار الفعلى المفروض على المساعدات لإقليم تيجراى شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة محذرا من كارثة تلوح فى الأفق، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





ودعا المكتب جميع الأطراف فى الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر فى تيجراى للسماح بدخول المساعدات للإقليم وقال إن 5.2 مليون أى 90 بالمئة من سكانه يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وأضاف أن من بينهم 400 ألف يواجهون شبح المجاعة. واندلعت الحرب فى نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى التى تسيطر على الإقليم وقتل آلاف وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم. ودعا المكتب الحكومة الإثيوبية للسماح بحرية تحرك العاملين ونقل إمدادات المساعدات داخل البلاد عن طريق "رفع العوائق البيروقراطية" وتذليل عقبات أخرى تواجه مرور المساعدات.

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