ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم 2-9-2021.. الأخضر يتأخر بهدف بالشوط الأول

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم ، حيث يستضيف ملعب مرسول بارك أولى مباريات المنتخب السعودي في إطار مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، ونعلم جيداً أن جميع الجماهير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي المنتخب السعودي لكرة القدم يتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. لذلك سنعمل على رصد وتقديم تغطية مستمرة عن نتيجة مباراة السعودية وفيتنام الشوط الأول والثاني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم

ملخص نتيجة السعودية وفيتنام ، يدخل المنتخب السعودي الأخضر لقاء اليوم ضد فيتنام في التصفيات المؤهلة لكاس العالم متواجداً ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب أستراليا والصين واليابان وعمان ومنتخب فيتنام، وتتصدر الآن عمليات البحث على جوجل، حول ملخص نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات آسيا.

السعودية 0 فيتنام نجوين كوانج هاي دقيقة 6

وتنطلق تنطلق مباراة السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص نتيجة السعودية وفيتنام

جدير بالذكر أن مباراة السعودية وفيتنام اليوم ستذاع عبر قناة: SSC 7 السعودية الجديدة، عبر القمر الصناعي: Arabsat 2A، على التردد: 12418، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500. وتنقل مباراة السعودية وفيتنام مجانا اليوم قناة Spor Smart 2 HD، عبر القمر الصناعي: Türksat 42.0°E، على التردد: 12245، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

وانطلقت المباراة الآن الشوط الأول وسط أجواء شديدة الحماس من لاعبي الأخضر سعياً لتسجيل أول أهداف المباراة، وسط تشجيع كبير من الجماهير السعودية الداعمة للمنتخب السعودي.

دقيقة 6: جوووول لصالح منتخب فيتنام عن طريق اللاعب نجوين كوانج هاي لتكون نتيجة مباراة السعودية وفيتنام الشوط الأول الآن هدف تقدم لمنتخب فيتنام.

دقيقة 10: لاعبي المنتخب السعودي يبحثون الآن عن تعديل النتيجة ووجود ضغط كبير على وسط الملعب وانتقال الكرة بين أرجل لاعبي السعودية لكشف ثغرة والتوغل لتسجيل هدف التعديل بالشوط الأول.

دقيقة 20: لاعبي منتخب السعودية يضيعون فرص كثيرة أمام مرمى حارس فيتنام، وكاد سالم الدوسري أن يحقق التعادل لمنتخب بلاده من تسديدة قوية ولكن دون جدوى، وأجرى الأخضر تغييراً عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.