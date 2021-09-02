طرق تفعيل المحفظة في بنك الراجحي للمستفيدين بالمملكة

بنك الراجحي أكد عن طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي 1443هـ للمواطنين السعوديين المستفيدين من بنك الراجحي السعودي، بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من هذا البنك، ولذلك يجب على المستفيدين تقديم كافة المستندات المطلوبة، ولذلك تم الإعلان على أن البطاقات الائتمانية العديد كل واحدة لها العديد من المزايا، بطاقة سفر بلس وبطاقة وهذه البطاقة خاصة بالتعليم مع رصيد زيادة 10%

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنك الراجحي. ثم يتم بعد ذلك فتح نموذج فتح حساب جاري في بنك الراجحي. يجب على المستفيد تحديد الجنسية الخاصة بالمستفيد، وإدخال رقم الجوال الخاص به. يجب بعد ذلك إدخال الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستفيد، ثم إدخال البريد الإلكتروني. يجب على المتقدم تحديد الحد الأقصى للقيام بعملية واحدة في الشهر. ثم يجب على المستفيد تحديد إجمالي الدخل الشهري الخاص بالمستفيد. ثم إدخال رمز التحقق. يجب اختيار الفرع الأقرب للمستفيد. يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالضرائب. ١ثم بعد ذلك يجب على المتقدم النقر على أيقونة موافق لإتمام العملية.

يمكن التمويل الشخصي للمستفيد.

تقديم إمكانية إعفاء قرض بنك الراجحي.

يجب إضافة المنتجات وكافة الخدمات المصرفية.

بطاقات الائتمانية.

تقديم فيزا الصرف الآلي.

خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي 1443هـ :خدمات مصرف الراجحي :

طريقة تفعيل المحفظة في البنك الراجحي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية على أن هذه سهلة للغاية، ولذلك في الفترة الأخيرة أتاح بنك الراجحي عن تفعيل إمكانية بأكثر من الطرق، وهذه من الخدمات المميزة من قبل بنك الراجحي، ولذلك أوضح بنك الراجحي عن الخدمات المصرفية المتنوعة، وهذا بشكل إلكتروني متطور وبتقنية حديثة.

من أسهل الطرق أن يكون للمستفيد محفظة، يقوم بتفعيل البيع والشراء والكسب من خلالها، ولذلك ان تقوم بالاكتتاب في شركة جديدة، حيث أن الاكتتاب في هذه الحالة تكون صاحب أسهم، ولذلك في هذه الحالة يمكن إنشاء محفظة، وبدء التداول مباشرةً. يجب على المستفيد أن يقوم بأخد تمويل أسهم شركة اي كانت هذه الشركة، أو من قبل شخص ما، في هذه الحالة سوف يتمرن الشخص المستفيد يكون صاحب محفظة مالية. يمكن على المستفيد أن يقوم بإيداع مبلغ مالي لكي يتم تفعيل المحفظة، حيث أن يتم إيداع مبالغ حوالي 500 ألف.

طرق تفعيل المحفظة في بنك الراجحي :