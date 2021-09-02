قرض شخصي 50 الف بدون كفيل للمحتاجين والغارمين ومحدودي الدخل بالمملكة

قرض شخصي للمحتاجين، حيث توفر العديد من البنوك السعودية تمويل شخصي للفئة المحدودة الدخل المادي من أهم هؤلاء البنوك بنك الراجحي السعودي، فقد يقدم بنك الراجحي أكثر من تمويل لا يشرط وجود الكفيل حتي يتم صرف التمويل للعميل، كما يقدم تمويلات عديدة ومتفاوتة في القيمة المالية، فقد يصرف لكل عميل التمويل الأنسب له من حيث القيمة وفترة السداد، ويتم تحديد ذلك طبقاً لمعاير العميل المادية والاجتماعية والوظيفة التي يعمل به والراتب الشهري له، ففي ذالك المقال نقدم لكم تمويل شخصي بقيمة 50 الف من الراجحي بالمملكة العربية السعودية لكل من صعب عليه أمر الحصول علي تمويل، فقد لا يتطلب ذلك التمويل وجود الكفيل وأيضاً لا يتطلب ضمانات عقارية أو مالية.

يقدم مصرف الراجحي أفضل التمويلات لكافة مواطنين السعودية والمقيمين فيها، والتي تتناسب مع فئات عديدة، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية بفترة سداد تصل الي 240 شهر علي الأقل، ومنه ما يصل الي ثلاثون عاماً، كما يقدم المصرف تمويل سيارة لكل من يرغب في شراء سيارة أحلامه بفترة سداد مرنة ومريحة.

مصرف الراجحي يتبع هيئة النقد العربية ويقدم جميع تمويلاته وفقاً للشريعة الإسلامية.

يتميز التمويل أنه بدون كفيل وبدون ضمانات عقارية أو مالية.

يصل الي 50 الف ريال ويمكن للمتقاعدين الحصول علي القرض.

يتميز القرض بأنه يتطلب راتب 2000 ريال فقط.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً عند التقديم، ولا يزيد عن 60 عاماً عند سداد أخر قسط من التمويل الذي سيطلبه من بنك الراجحي. الحد الدني لعمر المتقاعد المتقدم من اجل الحصول علي ذلك القرض 40 عاماً، ولا يزيد عن 60 أيضاً. أن لا يقل راتب العميل المتقدم عن 2000 ريال يلزم تقديم خطاب من جهة العمل يبين مدة التحق العميل بالعمل وقيمة الراتب الشهري.

التقديم للحصول علي قرض الراجحي

خصائص ومزايا القرض من بنك الراجحيشروط وأحكام الحصول علي القرض

يمكن للعميل الحصول علي قرض الراجحي من الذهاب الي أقرب فرع للراجحي وطلب القرض، ويمكنه أيضاً من التقدم الي البنك إلكترونياً من خلال الخول الي رابط بنك الراجحي واختيار القرض، أو اختيار منتج من المنتجات التي يعرضها، ومن ثم تقديم كافة الملفات المطلوبة، والانتظار حتي المراجعة.