عمره 13 مليار عام.. صور مذهلة من ناسا تكشف "القزم البني"

شاركت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لقطات لقزم بني "نادر بشكل لا يصدق" يمكن أن يصل عمره إلى 13 مليار سنة، أطلق عليه اسم "الصدفة" بعد اكتشافه بالصدفة.

و"القزم البني" هو مصطلح يعني نجم غامض يقع في مكان ما بين كوكب غازي عملاق ونجم صغير، ولكن بدون الحجم الذي يدمج الهيدروجين مثل النجم، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

ووفقا لدراسة أجراها علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، قد يكون هناك عدد أكبر من هذه "النجوم" غير العادية في مجرتنا، أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وقال باحثو ناسا إن هذا "ألقزم الأسود" يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض، ولا يشبه أيا من 2000 قزم بني موجود في مجرتنا حتى الآن.

ووفقا لصور ناسا، فهذا القزم البني خافت في بعض الأطوال الموجية للضوء، ومشرق في البعض الآخر، ويتحرك حول مجرة ​​درب التبانة بسرعة نصف مليون ميل في الساعة، أسرع من أي قزم بني محلي آخر.

وبملاحظة انعكاس الضوء عليه وسرعته، غير العاديين، تمكن الفريق من تحديد عمره بين 10 و13 مليار سنة، ضعف متوسط ​​عمر الأقزام البنية الأخرى المعروفة والتي يرجع تاريخها إلى عندما كانت مجرة ​​درب التبانة صغيرة جدا ولديها تركيبة كيميائية مختلفة.