ضبط تردد قناة الارضية الجزائرية 2021 لمتابعة مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم

تردد قناة الارضية الجزائرية 2021، من أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين في الوقت الحالي هو تردد قناة الارضية الجزائرية 2021، حيث أن التردد الخاص بالقناة قد تم تغيرة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وذلك لتعديل البث الخاص بالقناة واضافة العديد من المحتويات والبرامج، حيث ان قناة الارضية الجزائرية تقوم بعرض العديد من البرامج والمسلسلات الجزائرية بشكل مجاني عبر شاشتها، حيث ان تلك القناة تعتبر واحدة من القنوات الرئيسية في الجزائر، والجدير بالذكر ان القناة قد أعلنت أن مباريات تصفيات كأس العالم من المقرر أن يتم عرضها عبر القناة، حيث ان مباراة السعودية ضد فيتنام من المقرر أن يتم عرضها من خلال قناة الارضية الجزائرية، وكان ذلك حسب ما تم الاعلان عنه رسميًا من قبل المسؤولين عن قناة الارضية الجزائرية.

تردد قناة الارضية الجزائرية 2021

يمكن من خلال تردد قناة الارضية الجزائرية 2021 متابعة مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس والذي يوافق يوم 2 سبتمبر 2021، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جرينتش، بالاضافة إلى ذلك فإن المباراة قد تمت إقامتها على ملعب مرسول بارك، حسب ما تم الاعلان عنه، بالاضافة إلى ذلك فإن قناة الارضية الجزائرية من المقرر أن تقوم بعرض المباراة في بث مباشر بجودة HD وبشكل مجاني من خلال التردد الجديد الخاص بها.

استقبال تردد قناة الارضية الجزائرية 2021 الجديد

يمكن الآن جميع محبي ومتابعي كمرة القدم العربية والجزائرية استقبال تردد قناة الارضية الجزائرية 2021، وذلك لمتابعة المباريات التي يتم عرضها بشكل مجاني تمامًا من خلال شاشة قناة الارضية الجزائرية، حيث أن التردد قد تم تحديثه منذ عدة أيام ليبدأ الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي باستقباله، وقد جاء التردد الخاص بالقناة كالاتي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 (ح) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي عرب سات التردد 11785 (الخامس) معدل الترميز 22000 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 6/5