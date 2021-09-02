نتيجة مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كاس العالم اليوم الخميس

نتيجة مباراة السعودية وفيتنام اليوم الخميس الموافق 2 من شهر سبتمبر للعام الحالي 2021 ميلادية، سوف يكون من أقوي المباريات ضمن منافسات الجولة الأولي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ومن المقرر إقامة المباراة علي ملعب ” مرسول بارك”، وقد أشار المنتخب السعودي علي انه في أتم الاستعداد لخوض المباراة ضد نظيرة فريق فيتنام وانه يسعى إلي تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف ليضمن الصدارة، ليتمكن من الصعود إلي البطولة الحالية في الخليج العربي في نهاية 2022 في دولة قطر، ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الأمارات العربية المتحدة، أما بالنسبة للعراق وسوريا والأردن وفلسطين سوف تذاع المباراة في تمام التاسعة مساءً، وسوف يقوم المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي ريناد بالعمل علي توفير خطة هجومية لتحقيق انتصار كبير في افتتاح التصفيات.

نتيجة مباراة السعودية وفيتنام

قبل عرض ملخص مباراة المنتخب السعودي والنتيجة التي حصل عليها كلاً من الفريقين ، يمكننا عرض الخطة التي اتخذها الفرنسي هيرفي ريناد ، حيث انه سوف يقوم بالاحتفاظ باللاعب عبد الرحمن غريب واللاعب عبد الله الحمدان واللاعب علي الحسن، واللاعب محمد البريك كأوراق رابحة في خلال الشوط الثاني،أما عن ملخص مباراة المنتخب السعودي فهي كالتالي:

قد قام الفريقي بالنزول علي ارض الملعب في لقاء حماسي كبير أثناء الشوط الأول من المباراة.

المباراة بين الفريقين كان بها نوع كبير من التحدي للصقور الخضراء للفوز بالمباراة والحصول علي اكثر من هدف.

في الدقيقة السادسة من الشوط الأول قد قام اللاعب الفيتنامي نجوين كوانج هاي بتحقيق الهدف الأول.

في الدقيقة العاشرة قد قام جميع لاعبي المنتخب السعودي بالضغط علي فريق فيتنام لمحاولة الفوز عليهم وقد قام اللاعب بتسجيل هدف التعادل.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قنوات السعودية الرياضية، وبعد أن قمنا بعرض نتيجة مباراة السعودية وفيتنام يمكننا الآن معرفة القنوات الناقلة للمباراة وهي تردد SSC المفتوحة HD ، ويتم عمل باقات لمتابعة المباريات بسعر يصل إلي 57.99 ريال سعودي، بينما الاشتراك في SSC لمشاهدة علي شاهد يصل إلى 79.99 ريال، والتردد كالتالي: