منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر

دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (34) لسنة 2021م، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة اللامنهجيّة

أولاً: أ- لا يسمح لأي شحص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد 19 ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص PCR سلبي النتيجية ساري المفعول لمدة 72 ساعة (سند أخضر).

2- يستثنى من أحكام الفقرة أ من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

ثانياً أ – تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره عن 12 عاما بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفق لتطبيق سند أخضر.

ب- تعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة أ من هذا البند بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف يدينار.

ثالثا: يحظر على أي شخص دخول مطار الملكة علياء أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية والبحرية لغير لغايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق سند أخضر

رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع اعتبارا من 5 أيلول الحالي.