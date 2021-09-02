أخبار اليمن : 29 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

دوت الخليج -

29 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 29 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة. 29 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدةشن طيران العدوان السعودي اليوم 29 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ10 غارات مديرية صرواح و3 غارات مديرية رحبة في مأرب. وذكر المصدر أن العدوان قصف بـ14 غارة صحراء الحزم بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية الظاهر بصعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

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