بلينكن وبن فرحان يبحثان استهداف الحوثيين للأراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيان بأن "الوزيرين بحثا التطورات فى أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى، بما فى ذلك القلق الناجم عن هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها السعودية، والذى أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل".
وأعرب بلينكن عن "التزام الولايات المتحدة القوى بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية، ومساعدة المملكة فى الدفاع عن شعبها وأراضيها"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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