الأمم المتحدة تعلن استئناف خدمتها الجوية الإنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن خدمة الركاب الجوية التى يشغلها برنامج الأغذية العالمى ومقره فى روما، تربط العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمدينة مزار الشريف فى الشمال وقندهار فى جنوب شرق أفغانستان.

وأضاف ديوجاريك أن برنامج الأغذية أبلغ أن 3 رحلات أقلعت بالفعل إلى مزار الشريف منذ الأحد، كما أن الجهود تبذل لزيادة تلك العمليات فى أقرب وقت ممكن.

وأشار كذلك إلى أن جسرا جويا للشحن يقام لنقل المواد غير الغذائية مثل الإمدادات الطبية وإمدادات الطوارئ إلى المواقع التى تحتاجها.

وتابع أن خدمة الركاب الداخلية التابعة للخدمة الجوية الإنسانية تحتاج إلى 18 مليون دولار كما يحتاج الجسر الجوى للشحن إلى 12 مليون دولار لاستمرار العمليات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأردف: "من العام 2002 إلى العام 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية فى أفغانستان أكثر من 20 وجهة فى البلاد. وستسعى للعودة إلى هذه المواقع بمجرد سماح الوضع الأمنى والتمويل بذلك".