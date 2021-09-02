ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل 

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده مستعدة لإعادة دبلوماسييها إلى العاصمة الأفغانية كابل، شريطة ضمان الأمن واحترام حركة "طالبان" لحقوق الإنسان.
وأضاف ماس قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون ليس فقط لتقديم المساعدة الإنسانية، لأن أفغانستان مهددة بكارثة إنسانية، ولكننا أيضا على استعداد لتقديم المساعدة الإنمائية إذا تم استيفاء هذه الشروط: احترام حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة، ورفض منح أراضي البلد إلى الإرهابيين... نحن مستعدون أيضا، إذا تمت تلبية هذه الشروط وضمان الظروف الأمنية، لتوفير حضور دبلوماسي في كابل مرة أخرى".
وكان ماس قال يوم الثلاثاء إن بلاده ستنتظر تشكيل "طالبان" لحكومة جديدة لترى إذا ما كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان على رحلات طيران من مطار كابل.
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