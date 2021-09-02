جدول ترتيب مجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر هو مايشغل بال جماهير كرة القدم العربية والآسيوية بشكل عام خلال هذه الأيام، خاصة مع بداية منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي ستحدد هوية المنتخبات الآسيوية المتأهلة عن القارة الصفراء في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام للمرة الأولى في الدول العربية، والمرة الثانية في قارة آسيا بعد أن أقيمت منافسات كأس العالم 2002 بكوريا واليابان.

تصفيات كأس العالم 2022

ويصارع العديد من المنتخبات العربية والآسيوية على نيل بطاقات التأهل عن قارة آسيا إلى بطولة كأس العالم 2022، خاصة وأن القارة الآسيوية تمتلك أربعة مقاعد فقط عن هذه القارة، ويتم تأهل أربع منتخبات فقط بشكل رسمي إلى التصفيات، بالإضافة إلى خوض أحد المنتخبات الآسيوية المحلق العالمي، بعد أن يتمكن من الفوز بالملحق الآسيوي، ومنه يتحدد ما إذا كان المنتخب الآسيوي الأخير سيكون ضمن منتخبات كأس العالم 2022 أم لا.

وكان المنتخب القطر قد ضمن تأهله بشكل مسبق إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بصفته الدولة المنظمة لنهائيات البطولة العالمية، والتي يحمل لقبها المنتخب الفرنسي، والذي تُوج باللقب في النسخة الماضية، والتي كانت قد أقيمت بروسيا.

نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

وتقام نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنظام المجموعتين، وكل مجموعة تضم ست منتخبات من القارة الصفراء، ويتأهل بشكل مباشر المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، بعد أن يتم إقامة المباريات بين منتخبات المجموعة الواحدة بنظام الدوري ذهاباً، وإياباً.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا.

إيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا. المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، الصين، السعودية، فيتنام، عمان.

جدول ترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

وسنحاول جاهدين أن نوفر لكم جدول ترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد انتهاء كل جولة، وذلك من أجل أن نقربكم من متابعة أحداث هذه التصفيات، وحظوظ كافة المنتخبات المشاركة في التأهل لكأس العالم 2022، وإليكم جدول ترتيب مجموعتي قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط إيران 1 1 0 0 1 0 3 كوريا الجنوبية 1 0 1 0 0 0 1 العراق 1 0 1 0 0 0 1 الإمارات 1 0 1 0 0 0 1 لبنان 1 0 1 0 0 0 1 سوريا 1 1 0 1 0 1 0

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط أستراليا 1 1 0 0 3 0 3 السعودية 1 1 0 0 3 1 3 عمان 1 1 0 0 1 0 3 اليابان 1 0 0 1 0 1 0 فيتنام 1 0 0 1 1 3 0 الصين 1 0 0 1 0 3 0

جدول ترتيب المجموعة الأولى