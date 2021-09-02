بعد أسبوع من الترقب، كشف مانشستر يونايتد عن الرقم الذي سيرتديه نجمه العائد كريستيانو رونالدو خلال الموسم الحالي.
وكان رونالدو قد وقع مع فريقه القديم مانشستر يونايتد قبل أيام، ليعلن عن عودة تاريخية لصفوف "الشياطين الحمر"، حيث سبق أن قضى 6 أعوام مليئة بالإنجازات قبل أكثر من 10 أعوام.
ويبدو أن رونالدو لن يضطر على التخلي عن رقمه المفضل "7"، كما أشارت بعض الأنباء، حيث أكد النادي الإنجليزي أن رونالدو سيرتدي الرقم 7 في الموسم الجديد.
وسيعني ذلك تخلي المهاجم الأوروغواياني إيدنسون كافاني عن رقمه "7" مع النادي، ومن المتوقع أن يتخذ الرقم 21 رقما جديدا له، وهو الرقم الذي يرتديه مع منتخب بلاده.
ويتوقع أن يكسر رقم رونالدو "7" الجديد أرقاما قياسية في المبيعات، نظرا لرمزيته الكبيرة، وشعبية النجم البرتغالي الجارفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ترقب.. مانشستر يونايتد يكشف رقم قميص رونالدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.