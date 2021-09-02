استطلاع رأى: تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وأشار الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "ماريست ناشيونال" بالتعاون مع الإذاعة الوطنية الأمريكية، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، إلى أن معدل الرضا الشعبى عن بايدن انخفض إلى 43% متراجعا بواقع 6 نقاط عما كان عليه خلال الأسابيع الماضية فى مقابل اعتراض 51% على أدائه بينما أبدى 6% عدم يقينهم بشأن أدائه الوظيفى فى البيت الأبيض.
يذكر أن هذا المعدل هو الأكثر انخفاضا منذ أن تولى بايدن السلطة وبعد قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث كانت معدلات الرضا الشعبى عن أداء بايدن منذ توليه السلطة فى يناير الماضى تتراوح بين 49 و54 فى المائة.
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