رئيس البرلمان العربى يلتقى غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة بفيينا

جدة - نرمين السيد - التقى عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.





وكتب العسومى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سعدت بلقاء صاحبة المعالى الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة". وتابع: "نتطلع لتعزيز التعاون بيننا حول القضايا محل الاهتمام المشترك خصوصا فيما يتعلق بالجريمة والمخدرات ومكافحة الإرهاب".

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