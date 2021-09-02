تبيض البشرة وتفتيح لونها بوصفات طبيعية بمكونات في المنزل

تبيض البشرة وتفتيح لونها بوصفات طبيعية بقشر البرتقال، حيث أن لقشر البرتقال فوائد عديدة وصحية، حيث يوجد العديد من الفيتامينات والمعادن في قشر البرتقال، ولذلك يستخدموه خبراء التجميل في صناعة الكريمات والمنتجات التجميلية والمهمة جداً لصحة البشرة، كما يُستخدم في صناعة الصابون والمواد التي تعمل علي تنظيف البشرة، فقد ذكرنا لكم في مقال سابق فوائد قشر البرتقال للبشرة، وأيضاً للجسم بشكل عام، حيث يعمل قشر البرتقال علي تعزيز صحة الأسنان والعظام. ماسك لتنظيف البشرة ماسك لتنظيف البشرة مكونات الوصفة: كوب من الماء ملعقة صغيرة من طحين الشوفان أو الشوفان المطحون ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون طريقة التحضير: خلط الماء مع كلاً من بودرة قشر البرتقال والشوفان المطحون.

خلط الثلاث مكونات مع بعضهما البعض جيداً مع التقليب حتي تصبح عجينة ناعمة.

وضع العجينة علي البشرة مع التدليك لمدة 3 دقائق، ثم ترك العجينة علي البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد، ثم ترطيب الوجه.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك قشر البرتقال والطماطم ماسك قشر البرتقال والطماطم مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون والمجفف. ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف حبة من الطماطم متوسطة الحجم الطريقة: هرس حبة الطماطم جيداً، ثم خلط معها ماء الورد وقشر البرتقال.

مزج المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي يصبح خليط متجانس.

وضع الخليط علي الوجه بعد غسله بالماء الدافئ.

ترك الخليط علي البشرة لمدة تصل الي 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ والغسول أو الصابون الطبي المناسب للبشرة، ثم غسله مرة أخري بالماء البارد حتي تُغلق المسامات.

تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتي تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها. ماسك جل الصبار وقشر البرتقال مكونات الماسك: ملعقتين كبيرتين من جل الصبار (الألوفيرا) ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المطحون نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض الطريقة: وضع جل الصبار في طبق مناسب، ثم خلط معه قشر البرتقال المطحون.

وضع عصير الليمون علي الخليط، ثم تقليب المكونات مع بعضهما البعض جيداً.

تطبيق العجينة علي الوجه وتركها حتي 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة 2:3 في الأسبوع. الوسوم

تبيض البشرة وتفتيح لونها بوصفات طبيعية بقشر البرتقال، حيث أن لقشر البرتقال فوائد عديدة وصحية، حيث يوجد العديد من الفيتامينات والمعادن في قشر البرتقال، ولذلك يستخدموه خبراء التجميل في صناعة الكريمات والمنتجات التجميلية والمهمة جداً لصحة البشرة، كما يُستخدم في صناعة الصابون والمواد التي تعمل علي تنظيف البشرة، فقد ذكرنا لكم في مقال سابق فوائد قشر البرتقال للبشرة، وأيضاً للجسم بشكل عام، حيث يعمل قشر البرتقال علي تعزيز صحة الأسنان والعظام. ماسك لتنظيف البشرة ماسك لتنظيف البشرة مكونات الوصفة: كوب من الماء ملعقة صغيرة من طحين الشوفان أو الشوفان المطحون ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون طريقة التحضير: خلط الماء مع كلاً من بودرة قشر البرتقال والشوفان المطحون.

خلط الثلاث مكونات مع بعضهما البعض جيداً مع التقليب حتي تصبح عجينة ناعمة.

وضع العجينة علي البشرة مع التدليك لمدة 3 دقائق، ثم ترك العجينة علي البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد، ثم ترطيب الوجه.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك قشر البرتقال والطماطم ماسك قشر البرتقال والطماطم مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون والمجفف. ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف حبة من الطماطم متوسطة الحجم الطريقة: هرس حبة الطماطم جيداً، ثم خلط معها ماء الورد وقشر البرتقال.

مزج المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي يصبح خليط متجانس.

وضع الخليط علي الوجه بعد غسله بالماء الدافئ.

ترك الخليط علي البشرة لمدة تصل الي 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ والغسول أو الصابون الطبي المناسب للبشرة، ثم غسله مرة أخري بالماء البارد حتي تُغلق المسامات.

تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتي تحصلي علي النتيجة المرغوب فيها. ماسك جل الصبار وقشر البرتقال مكونات الماسك: ملعقتين كبيرتين من جل الصبار (الألوفيرا) ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المطحون نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض الطريقة: وضع جل الصبار في طبق مناسب، ثم خلط معه قشر البرتقال المطحون.

وضع عصير الليمون علي الخليط، ثم تقليب المكونات مع بعضهما البعض جيداً.

تطبيق العجينة علي الوجه وتركها حتي 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة 2:3 في الأسبوع.

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