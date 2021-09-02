فيديو.. الأمطار تغرق شوارع نيويورك الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إن هناك الكثير من الأضرار من جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا، أصابة الولايات الأمريكية.

وقال بايدن فى كلمة حول التداعيات الناجمة عن إعصار إيدا "أطلقت برنامجا لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التى اجتاحت الولاية، ونعمل على وقف تمدد النيران فيها".

وأفاد مسؤولون أمريكيون، بارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا فى نيويورك ونيوجيرسى إلى 22 قتيلا بينهم طفل.

ووصل إعصار إيدا إلى ولاية لويزيانا الأمريكية يوم الأحد الماضى، وتسبب فى فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، كما تسبب أيضا فى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.