رئيسة لجنة الانتخابات الروسية توقع بروتوكولا للتعاون مع الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وقعت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسى إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، مع نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام ذكى، الذى يزور حاليا موسكو، بروتوكولا للتعاون فى المجال الانتخابى.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان اليوم- أن البروتوكول يمنح الجانبين الحق فى تبادل الخبرات حول العملية الانتخابية؛ لتعزيز المعرفة الانتخابية للعاملين فى الانتخابات، ودراسة أنشطة الهيئات الانتخابية الوطنية؛ لضمان حقوق التصويت للمواطنين، ورفع مستوى التدريب المهنى لمنظمى الانتخابات، ودراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المجال الانتخابى، لتنمية الثقافة الانتخابية للمشاركين فى العملية. ودعت إيلا بامفيلوفا، ممثلى جامعة الدول العربية للمشاركة فى المراقبة الدولية لانتخابات نواب مجلس الدوما الروسى، المقرر إجراؤها 19 سبتمبر، وزيارة مراكز الاقتراع ومراكز المراقبة العامة كجزء من المراقبة. من جانبه، أعرب حسام زكى عن تقديره الكبير لدعوة لجنة الانتخابات المركزية، وشكر على إتاحة الفرصة لدراسة أفضل تجربة روسية فى تنظيم الإجراءات الانتخابية.

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