طريقة ورابط الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443 طريقة نقل الكفالة وعدد مراتها

- 1/2
- 2/2
من الجدير بالذكر وبعد التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات لجميع المواطنين من خلال البوابات والمنصات الإلكترونية فقد يتسال بعض مواطني المملكة عن طريقة وكيفية الاستعلام عن عامل وافد 1443 برقم الإقامة وفي ظل الخدمات الالكترونية بجميع الوزارات والتي عملت حكومة المملكة على إدخال التطوير التكنولوجي والخدمات الإلكترونية في شتى مناحى الحياة بالمملكة والتي تكون عامل أساسي لراحة المواطنين، ومن خلال خدمات مكتب العمل المتاحة عبر الخدمات الإلكترونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من تخليص الإجراءات الحكومية بصورة سهلة وسريعة نظراً لتطبيق التحول الرقمي الذي جعل كل شيء يتم بشكل إلكتروني في أسرع وقت، وتعد وزارة العمل سابقاً هي من أكثر الوزارات التي تضم أكبر خدمات تتضمن الشؤون الاجتماعية وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات بالعمالة الوافدة أو السعودية.الإستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443
يمكنك الإستعلام عن موظف وافد برقم الهوية عبر خدمات وزارة العمل على النحو التالي:
- الدخول عبر خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية.
- ومن ثم خدمات الاستعلام ومنها الاستعلام عن عامل وافد.
- سوف تظهر صفحة عليك تعبئة البيانات التي تشمل رقم الإقامة، الجنسية، وكتابة رقم التحقق.
- ثم الضغط على زر استعلام سوف تظهر المعلومات كاملة عن الوافد.
لكي يتم نقل كفالة العامل هناك شرط اساسي لابد أن يكون الكفيل أو المنشأة في النطاق الأحمر، وإذا لم يقوم صاحب العمل بتجديد الإقامة ورخصة العمل للموظف لمدة تصل إلى شهر، وفي حالة إن لم يدفع الأجر المستحق لفترة ثلاثة أشهر متتالية، فيحق للعامل نقل كفالته إلى آخر جديد بخطوات سهلة:
- الدخول عبر الخدمات الإلكترونية وزارة الموارد البشرية.
- حدد خدمة نقل خدمات وافد.
- ثم تعبئة البيانات المطلوبة لصاحب العمل وتحديد المنشأة.
- يليها نقل خدمة عامل وافد وتعبئة المعلومات الخاصة به مثل رقم الإقامة ثم الضغط على كلمة “بحث”.
- عليك النقر بالموافقة على إقرار التعهد ثم اضغط زر إرسال.
- سوف تظهر رسالة تفيد بأن نقل الكفالة تم بنجاح مع رقم الطلب.
للإستعلام عن عدد مرات نقل كفالة عامل وافد هناك أكثر من طريقة لمعرفة ذلك الأمر:
- أما من خلال قيمة الرسوم المدفوعة لمكتب العمل حيث أن يتم دفع مبلغ 2000 ريال سعودي في المرة الأولى، فيما يدفع 4000 ريال للمرة الثانية، و 6000 ريال في المرة الثالثة لنقل الكفالة.
- من خلال زيارة اقرب فرع لمكتب العمل.
- أو من خلال موقع أبشر خدمات الموظفين منها الاستعلام عن نقل الكفالة، ثم تعبئة البيانات الخاصة بالعامل ثم ضغط زر عرض.
- أو زيارة فرع الجوازات والاستعلام عن عدد المرات لنقل كفالة العامل.
الوسوم
من الجدير بالذكر وبعد التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات لجميع المواطنين من خلال البوابات والمنصات الإلكترونية فقد يتسال بعض مواطني المملكة عن طريقة وكيفية الاستعلام عن عامل وافد 1443 برقم الإقامة وفي ظل الخدمات الالكترونية بجميع الوزارات والتي عملت حكومة المملكة على إدخال التطوير التكنولوجي والخدمات الإلكترونية في شتى مناحى الحياة بالمملكة والتي تكون عامل أساسي لراحة المواطنين، ومن خلال خدمات مكتب العمل المتاحة عبر الخدمات الإلكترونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من تخليص الإجراءات الحكومية بصورة سهلة وسريعة نظراً لتطبيق التحول الرقمي الذي جعل كل شيء يتم بشكل إلكتروني في أسرع وقت، وتعد وزارة العمل سابقاً هي من أكثر الوزارات التي تضم أكبر خدمات تتضمن الشؤون الاجتماعية وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات بالعمالة الوافدة أو السعودية.الإستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443
يمكنك الإستعلام عن موظف وافد برقم الهوية عبر خدمات وزارة العمل على النحو التالي:
- الدخول عبر خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية.
- ومن ثم خدمات الاستعلام ومنها الاستعلام عن عامل وافد.
- سوف تظهر صفحة عليك تعبئة البيانات التي تشمل رقم الإقامة، الجنسية، وكتابة رقم التحقق.
- ثم الضغط على زر استعلام سوف تظهر المعلومات كاملة عن الوافد.
لكي يتم نقل كفالة العامل هناك شرط اساسي لابد أن يكون الكفيل أو المنشأة في النطاق الأحمر، وإذا لم يقوم صاحب العمل بتجديد الإقامة ورخصة العمل للموظف لمدة تصل إلى شهر، وفي حالة إن لم يدفع الأجر المستحق لفترة ثلاثة أشهر متتالية، فيحق للعامل نقل كفالته إلى آخر جديد بخطوات سهلة:
- الدخول عبر الخدمات الإلكترونية وزارة الموارد البشرية.
- حدد خدمة نقل خدمات وافد.
- ثم تعبئة البيانات المطلوبة لصاحب العمل وتحديد المنشأة.
- يليها نقل خدمة عامل وافد وتعبئة المعلومات الخاصة به مثل رقم الإقامة ثم الضغط على كلمة “بحث”.
- عليك النقر بالموافقة على إقرار التعهد ثم اضغط زر إرسال.
- سوف تظهر رسالة تفيد بأن نقل الكفالة تم بنجاح مع رقم الطلب.
للإستعلام عن عدد مرات نقل كفالة عامل وافد هناك أكثر من طريقة لمعرفة ذلك الأمر:
- أما من خلال قيمة الرسوم المدفوعة لمكتب العمل حيث أن يتم دفع مبلغ 2000 ريال سعودي في المرة الأولى، فيما يدفع 4000 ريال للمرة الثانية، و 6000 ريال في المرة الثالثة لنقل الكفالة.
- من خلال زيارة اقرب فرع لمكتب العمل.
- أو من خلال موقع أبشر خدمات الموظفين منها الاستعلام عن نقل الكفالة، ثم تعبئة البيانات الخاصة بالعامل ثم ضغط زر عرض.
- أو زيارة فرع الجوازات والاستعلام عن عدد المرات لنقل كفالة العامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ورابط الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443 طريقة نقل الكفالة وعدد مراتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.