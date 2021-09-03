خلي بالك عملية إحتيال جديدة على واتساب تتيح للغرباء قراءة محادثاتك الخاصة

حذر خبراء الأمان والأمن السيبراني من طرق جديدة للإحتيال من قبل محترفي سرقة بيانات وحسابات عملاء الواتساب والتجسس على هواتفهم الذكية، ففي الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الطرق المختلفة للإحتيال على سرقة البيانات والحسابات البنكية لبعض عملاء البنوك وكذلك اختراق المحادثات الخصوصية، واليوم مقالي عن عملية احتيال جديدة على واتساب تتيح للغرباء قراءة محادثاتك الخاصة، حيث اكتشف فريق الأمن السيبراني في Kaspersky، تهديدا جديدا لمستخدمي واتساب WhatsApp، بعد انتشار عملية احتيال جديدة سيئة، والتي قد تمنح الغرباء القدرة على اختراق المحادثات الخاصة وسرقة الأموال من عشاق تطبيق الدردشة الشهير، وحسبما ذكرت بعض الصحف المتخصصة، تم وضع مستخدمي واتساب، في حالة تأهب أحمر مرة أخرى بسبب عملية احتيال جديدة تنشر تعليمات برمجية خطيرة عبر نسخة معدلة وغير رسمية من واتساب.

برنامج خبيث يضر الهواتف الذكية:

ومن الجدير بالذكر أن نحذر من النسخة واتساب المعدلة والمقلدة من الإصدار الأخير، لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون وأندرويد، فغالبا ما يتم إغراء بعض المستخدمين من خلال الإصدارات المعدلة من التطبيق المتوفرة في متاجر التطبيقات عبر الإنترنت، والتي تعد بجلب المزيد من الميزات الجديدة والمثيرة التي يفتقر إليها التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، وتتيح هذه التطبيقات غير الرسمية بعض الوظائف المميزة مثل القدرة على التحقق من آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال متصلة بالإنترنت، دون الكشف عن وجودك، وقراءة الرسائل التي حذفها المستخدمون الآخرون، وغير ذلك الكثير، ومع ذلك، قد يكون تثبيت هذه التطبيقات مليئا بالمخاطر التي يمكن أن تترك المستخدمين يواجهون العديد من المشكلات، ومن بين تلك التطبيقات الخطرة، تطبيق يدعى FMWhatsapp، والذي يستهدف مستخدمي واتساب مؤخرا بواسطة برامج خبيثة، تسمى Triada mobile Trojan، والتي يمكن أن تسبب بعض الأضرار الخطير للأجهزة الذكية، إذ بمجرد أن تصيب الهاتف يبدأ الفيروس في إطلاق إعلانات غير مرغوب فيها لا نهاية لها على الشاشة ولن يمكن للمستخدم إيقافها، ولا يتوقف عمل البرامج الخبيثة لهذا الحد، بل الأسوأ من ذلك، تقوم بتسجيل المستخدمين بعد ذلك في خدمات الاشتراك باهظة الثمن دون علمهم، وتتم العملية برمتها في نافذة غير مرئية على هاتف الضحية مع الضغط على زر الاشتراك تلقائيا، ولكن الجزء الأخطر في الهجوم هو أنه يمكن أيضا السماح للمتسللين بقراءة واعتراض الدردشات الشخصية المرسلة عبر خدمة الدردشة الشائعة واتساب.

بعض الإرشادات لضمان حماية هاتفك من البرامج الضارة:

لضمان حماية هاتفك عليك إتباع بعض الإرشادات للبقاء بأمان بعيدا عن البرامج الضارة، والتي تشمل الآتي: