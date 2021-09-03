استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 15 خلال قمع الاحتلال تظاهرات شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الشاب أحمد مصطفى صالح (27 عامًا) من معسكر جباليا، وإصابة 15 مواطنًا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصفت حالته بالخطيرة، والعشرات بحالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لتظاهرات سلمية شرق قطاع غزة.
ونقل "وفا" عن شهود عيان ومسعفين، بأن جنود وقناصة الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الرملية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان الذين تظاهروا لليوم السادس على التوالى على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وبلدة جباليا جنوبه.
وأضافت أن طائرات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرق مدينة غزة وشرق جباليا والبريج ورفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال قنابل إنارة فوق الأماكن المذكورة.
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