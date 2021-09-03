بدأ العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية. ولهذا أعلنت وزارة التعليم عن آلية تقييم وتوزيع درجات الطلبة والطالبات. وذلك بما يتفق مع لائحة الطالب للعام الدراسي الجديد 1443. حيث أعلنت وزارة التعليم عن آلية التقويم وتوزع الدرجات بالنسبة للصفوف الأول والثاني الابتدائي، كذلك فقد أعلنت عن كيفية توزيع درجات السنة بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وهو ما سوف نركز عليه خلال السطور التالية.

التعليم تحدد آلية تقييم وتوزيع درجات السنة للمرحلة الابتدائية 1443

كشفت وزارة التعليم بأن آلية تقييم وتوزيع الدرجات في مواد الصفين الأول والثاني الابتدائي في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم سوف يكون عبارة عن تقويم مستمر طوال العام الدراسي.

أما بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الخامس الابتدائي فستكون آلية التقييم وتوزيع درجات السنة كما يلي:-

1- الصف الثالث الابتدائي:-

ستكون آلية التقييم في مادة القرآن الكريم تقويم مستمر (حفظ وتلاوة).

اختبار تحريري في مواد الدراسات الإسلامية والرياضيات والعلوم.

اختبار شفهي وتحريري في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية.

اختبار عملي وتحريري في مادة التربية الفنية.

اختبار شفهي وعملي وتحريري في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والأسرية.

مجموع الدرجات لجميع المواد هو 100 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي “تعليم عام” كالتالي:-

توزيع درجات الصف الثلث الابتدائي “تحفيظ القرآن الكريم”:-

2- الصف الرابع الابتدائي:-

آلية التقييم في مادة القرآن الكريم (حفظ وتلاوة) عبارة عن تقويم مستمر.

في مادة التجويد اختبار شفهي وعملي وتحريري.

اختبار تحريري في مواد الدراسات الاسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم.

اختبار شفهي وتحريري في مادتي اللغة العربية واللغة الانجليزية.

اختبار عملي وتحريري في المهارات الرقمية والتربية الفنية.

اختبار شفهي وعملي وتحريري في مواد التربية البدنية والدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والأسرية.

مجموع الدراجات لجميع المواد هو 100 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي تعليم عام كالتالي:-

توزيع درجات الصف الرابع تحفيظ قرآن كريم كما يلي:-

3- الصفين الخامس والسادس الابتدائي:-

تقويم مستمر في مادة القرآن الكريم حفظ وتلاوة.

مادة التجويد اختبار شفهي وعملي وتحريري.

اختبار تحريري في مواد الدراسات الاسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم.

اختبار شفهي وتحريري في مادتي اللغة العربية والانجليزية.

اختبار عملي وتحريري في مواد المهارات الرقمية والتربية الفنية.

اختبار شفهي وعملي وتحريري في مواد التربية البدنية والدفاع عن النفي والمهارات الحياتية والأسرية.

مجموع الدرجات لجميع المواد هو 100 درجة.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي تعليم عام كالتالي:-

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي تحفيظ القرآن الكريم كالتالي:-

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي تعليم عام كالتالي:-

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي تحفيظ القرآن الكريم كالتالي:-