الان رابط التسجيل في برامج تأهيل الخريجين eservices.fa.gov.sa للأكاديمية المالية

قامت الاكاديمية المالية بالاشتراك مع برامج تنمية الموارد البشرية وبرنامج هدف والذي بدورة يهدف تدريب العاطلين وتأهيلهم للعمل وذلك حتي يتم دمجهم في الوظائف المتوفرة كما انه يبحث عن الوظائف التي تغير في الاقتصاد وتساعد علي تطوره ساعيين كل السعي لتوفير عمالة مناسبة لهذه الوظائف وبالتالي هذا سيساعد علي تمويل المشروعات الصغيرة , لذلك اشتركت الاكاديمية المالية مع برنامج هدف وكذلك برامج التنمية البشرية حتي يصبح الشباب متميزون في مجال العمل المتوفر لديهم

الاكاديمية المالية في المملكة العربية السعودية

الاكاديمية المالية السعودية هي مؤسسة ضخمة تهدف لتنمية وتطوير الموارد البشرية وبالتحديد الشباب حديثي التخرج وذلك لوضعهم في سوق العمل وتدمجهم بالمجالات المختلفة حيث تساهم الاكاديمية بمنحهم دورة تدريبية لما سيقوموا بة من اعمال في سوق العمل وذلك لمساعدة الشباب علي الاتقان والابتكار فور نزول لسوق العمل وتشارك الاكاديمية هذا الحدث مع برنامج هدف و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول لافضل نتائج من من مراحل تأهيل الشباب للوصول لاقصي درجة نفع ممكنة

القطاع المالي السعودي وسوق العمل

تهدف مؤسسات المملكة لتطور دور الشباب حديثي التخرج من كلا من الكليات الحكومية والجامعات الخاصة وذلك عن طريق حصولهم علي دورات تدريب وتأهيل داعمين لهم للتمكن من الاختلاط في مجالات سوف العمل بسرعة مستغنيين عن فترات التعلم والخبرة وذلك عن طريق توفير كل ما يحتاجه الشباب من خبرة في الدورات والتأهيل ولكن سوق العمل يختلف بعض الشيء عن التعليم الاكاديمى , قامت المملكة بتحويل كل المؤسسات الى مؤسسات رقمية او ما يعرف الان برقمنة المؤسسات والمجالات بالاضافة الى رقمنة المؤسسات المالية حيث من خلال رؤية 2030 التي تطلعت لها المملكة بتحول كل طرق التعامل من تسجيل وسحب وايداع للنظام الالكتروني الرقمي لذلك هناك شروط للعاملين مثل اتقان اللغة الانجليزية والتمتع بالكفاءات المطلوبة والان سوف نري كيفية التسجيل في البرامج السابق ذكرها لتأهيل الخريجين وتطويرهم

شروط التسجيل في برامج التأهيل

يلزم للاشتراك في برامج التأهيل والتنمية ان يكون الخريج حاصلا علي تقدير جيد جدا او اكثر ما يتراوح بين 43 او 45 وذلك في مجالات محددة للقدرة علي المشاركة مثلا ان يكون احد التخصصات الاتية

مالية

ادارة اعمال

محاسبة

والان نستعرض شروط التسجيل بالترتيب

ان يكون الخريج من الجنسية السعودية ان يكونوا حديثي التخرج لعام 2021 ان يكون تقدير الخريج جيد جدا أو اكثر ان يكون المتقدم خريج احد التخصصات المذكورة بالاعلي

رابط التسجيل ببرنامج تأهيل الخريجين eservices.fa.gov.sa

يمكن للمتقدم ان يلاحظ ان الشروط المطلوبة لقبول الشباب هدفها ان يكون الخريج ذو كفاءة عالية وقدرات مميزة وذلك لتصدير كوادر الشباب لسوق العمل ولتحضيرهم للدورات والاختبارات حتي يستطيعوا الحصول علي شهادة معتمدة من البنك المركزي السعودي و كذلك هيئة المنظمة لسوق العمل وللتسجيل في برامج التأهيل يجب علي المتقدم اتباع الخطوات المدرجة بالاسفل

الدخول علي الرابط الرسمي للأكاديمية

كتابة الاسم ثلاثي في خانة البيانات الشخصية

كتابة البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم

ادراج تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم

يختار الخريج المدينة التابع لها

كتابة الاسم رباعي باللغة الانجليزية

بالاضافة لكتابة رقم الهوية ورقم الهاتف في الخانات الموضحة

ثم بعد ذلك يتم ادخال كل بيانات المؤهل الدراسي ثم الضغط علي كلمة ارسال وذلك لارسال الطلب للاكاديمية واكمال عملية التسجيل