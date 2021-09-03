فيديو.. الجيش السوري يعترض "صواريخ معادية" في سماء دمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق. وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 1،26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات."

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