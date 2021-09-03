الرئيس التونسى: لا مجال للعودة إلى الوراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السادة إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدى، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفى، نائب رئيس الرابطة.
وشدّد سعيّد على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت فى التزامه القوى بالمواصلة فى نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأى تجاوز للقانون من أى كان ومهما كان موقعه.
وأوضح الرئيس التونسى بأنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.
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