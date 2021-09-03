إيدا يحصد أرواح 29 شخصا فى أمريكا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن بى سى" الأمريكية، أن البيانات الحكومية تفيد بأن أعلى حصيلة ضحايا "جراء الإعصار، سجلت فى ولاية نيوجيرسى بواقع 14 شخصًا، تليها نيويورك بـ 12 شخصًا بينهم 4 نساء وطفل فى الثانية من عمره، ثم بنسلفانيا التى سجلت 3 وفيات جراء إعصار إيدا.

وأعلنت حالة الطوارئ من قبل السلطات الأمريكية فى 3 ولايات، بسبب إعصار إيدا، الذى اجتاح ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضى، وتبعته أمطار غزيرة وعواصف.

وغمرت الأمطار عددا من الشوارع والمبانى ومحطات المترو فى مدينة نيويورك، كما وتسببت فى تعطل العمل بثلاثة مطارات.