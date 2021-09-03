إعادة جدولة القروض الراجحي 1443 تعرف على الشروط والخطوات المطلوبة للجدولة

إعادة جدولة القروض الراجحي 1443 تعرف على الشروط والخطوات المطلوبة للدولة. حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من البنوك الهامة والتي تقدم خدماتها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعتبر من أهم هذه البنوك وأكبرها ليس فقط داخل حدود المملكة بل وخارجها أيضاً مصرف الراجحي. حيص يضم مصرق الراجحي العديد من الفروع داخل المملكة وكذلك خارج حدود المملكة. كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المميزة والجديدة لعملائه لكسب ثقتهم وكذلك جذب المزيد من العملاء. حيث يقدم الراجحي صور مختلفة من التمويل الشخصي والقروض بأنواعها والتي تختلف قيمتها وفترة سدادها وكذلك عدد أقساطها تبعاً لظروف العميل الخاصة. ومن أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي لعملاءه إمكانية إعادة جدولة القروض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة إعادة الجدولة وكذلك الشروط المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الراجحي بدون فوائد وشروط الحصول على القرض من الراجحي ومزايا.

إعادة جدولة القروض الراجحي 1443

يحتاج الكثير من المواطنين إلى القيام بطلب قرض من البنوك أي أخذ مبلغ من المال من قبل بنك ما مع مجموعة من الشروط والإتفاقيات. من الممكن أخذ هذه القروض لإتمام الزواج أو لإنشاء مشروع صغير أو متوسط وكذلك للتمكن من توفير الاحتياجات الشخصية وغيرها العديد من الأسباب. كما أنه من الممكن بعد حصول العميل على القرض يحصل له حالة من التعثر تجعله غير قادر على سداد القرض. فيضطر هنا العميل إلى اللجوء للتواصل مع إدارة المصرف للقيام بجدولة القرض. كما أن جدولة القروض هي إتفاق جديد بين البنك والعمل المديون تنص على شروط جديدة وكذلك بنود جديدة العقد. وتأتي هذه العملية بالنفع أيضاً على البنك الدائن حيث يقوم البنك حينها برفع قيمة الفوائد المتفق عليها للقرض. وذلك حتى يتمكن العميل من إعادة الجدولة وكذلك تغيير الميعاد المحدد لسداد القرض.

الشروط المطلوبة لإعادة جدولة القرض

حتى تمكن العميل من إعادة الجدولة هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للموافقة على طلبه. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :

يجب تقديم العميل ضمانات جديدة وتكون كافية لكي يوافق البنك على القرض الطلب

كما يجب أن يكون للعميل دخل ثابت أو أن يوفر كفيل يكون لديه دخل ثابت

ينبغي على العميل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة وكذلك الإرشادات قبل التوقيع على العقد

تقديم جميع الأوراق المطلوبة وبوجه خاص تلك التي تختص بالدائرة المالية

وكذلك كتابة الأسباب التي تمنع العميل من سداد القرض في الوقت المحدد له

الخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة

لكي يتمكن العميل المتعثر في السداد من الموافق على الطلب الخاص بإعادة الجدولة عليه القيام ببعض الخطوات. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة كما يلي :