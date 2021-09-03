استشهاد شابان فلسطينيان عقب إطلاق نار عليهما وسط إسرائيل

جدة - نرمين السيد - استشهد شابان فلسطينيان فى الثلاثينات من عمرهما، مساء أمس الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار من سيارة عابرة فى مفرق "نيسانى عوز"، قرب مدينة قلنسوة فى الداخل الفلسطينى المحتل فى المنطقة الوسطى لـ إسرائيل.





وذكر موقع غزة بوست نقلا عن مصادر محلية، أنه تم إطلاق النار على السيارة التى كانا يستقلها الشابان عند خروجهما من المدينة الصناعية لنيتسانى عوز، حيث أقرت طواقم الإسعاف وفاتهما فى مكان وقوع الحادث. وأشارت المصادر إلى أن شرطة المدينة تحقق فى ملابسات الحادث.

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