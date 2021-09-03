الاستعلام عن كرت العمل وشروط التجديد 1443 خدمات وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتسهل على أصحاب العمل الآليات المتبعة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية، ويكون الاستعلام عن كرت العمل وشروط التجديد 1443 على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية hrsd.gov.sa بخطوات بسيطة لتمكن أي مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية تنفيذ المهمة.

الاستعلام عن كرت العمل وشروط التجديد 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إمكانية الاستعلام عن كرت العمل وشروط التجديد 1443 بطريقة بسيطة عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية أعلى الشاشة.

الدخول على خدمة رخصة العمل.

النقرعلى خدمة الاستعلام عن رخصة العمل.

إدخال رقم الإقامة.

إضافة رمز التحقق.

الضغط على بحث.

طريقة تجديد كرت العمل

ولا تقل طريقة تجديد كرت العمل أهمية عن الاشتراك في الخدمة، ولابد من التجديد حتى لايتعرض المستفيدين للمسألة القانونية وفق قانون العقوبات، وتحدد طريقة تجديد كرت العمل على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. حدد المنشأة الخاصة بالعامل. اختر خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. أضف البيانات المطلوبة. إضافة الوافدين التابعين لك. حدد نوع العمالة. النقر على إرسال. ظهور تذكرة مراجعة برقم السداد. سداد الرسوم الخاصة بالخدمة في مختلف البنوك السعودية المحلية عن طريق رقم السداد الخاص بالوزارة.

لايمر عن انتهاء الصلاحية 6 شهور.

مقيم في المملكة لمدة لاتقل عن عامين.

رخصة سارية لمدة 6 شهور.

إذ وجدت منشأت في النطاقات الخضراء أو الصفراء لا يتم تجديد أو إصدار الرخص.

الاشتراك في البريد الوطني والحصول على عنوان وطني خاص به.

سداد رسوم إقامة رسوم التجديد، رسوم المرور.

الالتزام بالعمل.

جواز سفر ساري.

لا يكون في قائمة الراعين رجال فوق 21 سنة.

شروط تجديد كرت العمل

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق ي‏الاستعلام عن كرت العمل وشروط التجديد 1443 الآن عبر hrsd.gov.sa بخطوات بسيطة لتمكن أي مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية تنفيذ المهمة.