كيفية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن بسرعة على أبشر absher.sa

كيفية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن سؤال يهم عدد ليس بقليل في المملكة العربية السعودية فهى خدمة مهمة للغاية ليس لكبار السن فقط بل لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على التحرك والمتواجدين في المستشفي وذلك من خلال موظف توثيق من الأحوال المدنية، وتأتى طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن على منصة أبشر absher.sa فهو من أكبر المنصات الإلكترونية الخدمية، الت أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لانجاز الكثير من الخدمات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لذلك يكثر تساؤل كيفية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا وقلق الكثيرون من الزحام أمام المؤسسات أو الاختلاط مما يعرضهم للإصابة أو انتشار الوباء في البلاد.

كيفية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن

حددت السلطات السعودية طريقة التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن على منصة أبشر absher.sa للاستفادة من الخدمات الإلكترونية على النحو التالي:

أدخل على منصة أبشر.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة رمز التحقق البشري.

النقر على تسجيل دخول.

إضافة كود الأمان المؤقت الذي وصل على الجوال.

الدخول على الخدمات الحكومية.

الضغط على خدمة تقدير.

إضافة بيانات المستفيد (الاسم، العمر، رقم الجوال).

ملء التقارير الخاصة بك.

الضغط على إرسال الطلب.

خدمة تقدير لكبار السن

وفرت الأحوال المدنية السعودية خدمة تقدير لكبار السن أونلاين، ليتمكن كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة من انجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب، كما يتم إرسال موظفي الأحوال المدنية للمنزل ومعهم الخدمات المراد تنفيذها وتوثيقها من خلال الموظف.

وفي إطار الحديث عن كيفية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن يجب العلم إنه لابد من إثبات الحالة للمستفيد من الخدمة بالتقارير الطبية اللازمة على منصة أبشر الحكومية، وتأتي الخدمة إيمانًا من المملكة العربية السعودية وتقديرًا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ودعمهم طول الوقت، فضلاً عن الاستفادة من الخدمات الرقمية وتعزيز العمل بالآليات التكنولوجية الحديثة ضمن رؤية المملكة 2030 والتوسع في البوابات الإلكترونية.