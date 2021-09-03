حالات وقف المعاش في نظام سلم الضمان الاجتماعي الجديد هي ما يشغل بال الكثير من السعوديين. حيث قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعيد تغيير الكثير من الشروط للحصول على المعاش. ذلك بما لا يأتي بالضرر على المواطنين ويحقق لهم الإستقرار الكامل. ومزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

حالات وقف المعاش في نظام سلم الضمان الاجتماعي الجديد

هناك بعض الحالات التي تم إقرارها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية، والتي يتم فيها وقف المعاش، ومن بينها:

إذا ثبت أن الفرد الحاصل على المعاش، مقدماً لبيانات غير صحيحة، يتم وقف المعاش على الفور.

بالإضافة إلى أنه في حالة دخول الفرد أحد مؤسسات الإيواء، يتم وقف المعاش الشهري له.

إلى جانب كون الفرد غير جادي في بحثه عن وظيفة خلال فرص العمل التي يتم طرحها من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة.

في حالة تنازل الفرد عن المعاش، يتم وقف المعاش ولا يتم صرفه لأحد من أسرته.

بخلاف ذلك، يتم وقف المعاش في حالة تأخر الفرد عن تحديث البيانات الشخصية، والتي تتم كل 6 شهور.

إذا كانت سيدة هي التي تحصل على المعاش، يتم وقفه في حالة تزوجها.

شروط المعاش الضمان الاجتماعي للمتزوجين

حالات وقف المعاش في نظام سلم الضمان الاجتماعي الجديد تلزم على المتزوجين أن يتوفر لديهم كل من الشروط التالية حتى لا يتم وقف المعاش:

أن تكون السيدة السعودية متزوجة من رجل سعودي، ويتم وقف المعاش في حالة تزوج الرجل من زوجة أخرى غير سعودية.

إلى جانب ذلك، يتم وقف معاش الأرملة السعودية في حالة تزوجت من رجل أجنبي.

بالإضافة إلى أنه يجب ألا يحصل أي من الزوجين على دخل من مصدر آخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

في حالة وجود سبب يمنع الزوج من العمل مثل الإعاقة أو المرض، يتم تقديم كافة المستندات التي تثبت حاجته إلى معاش شهري.

كما ينبغي الذكر أنه لا يجب أن يكون أي من الزوجين عاملاً في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الاستحقاق الشهري من الضمان الاجتماعي

تضع وزارة الموزارد البشرية والتنمية حدود للمستحقات الشهرية للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، ومن بينها: