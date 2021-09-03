قيمة الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443 تم الإعلان عنها من قبل وزارة الضمان الإجتماعي. وذلك لأنه من المقرر صرف مبلغ يساعد الأسر البسيطة والمتوسطة على المصروفات المدرسية. ولمزيد من التفاصيل يمكن متابعة التقرير التالي.

قيمة الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443

تبلغ القيمة النقدية لمعونة الحقيبة المدرسية مبلغ قدره 1000 ريال سعودي. حيث يهدف هذا المبلغ إلى مساعدة أولياء الأمور في شراء متطلبات المدرسة، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

والجدير بالذكر أن هذه المعونة تقدم إلى الطلبة الذين يتراوح عمرهم ما بين 6 إلى 18 عام. حيث يشمل هذا العمر المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. بالإضافة إلى أن هذا المبلغ يتم صرفه خلال بداية العام الدراسي الحالي، حيث يتمكن أولياء الأمور الحصول عليه من بنك التنمية الإجتماعية.

كما يجب التأكيد على ضرورة أن يكون أولياء الأمور من المسجلين في برنامج الضمان الإجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على دعم الحقيبة المدرسية، وذلك يكون خلال أيام قليلة قادمة، حيث تقرر بدء العام الدراسي يوم 29 أغسطس من العام الحالي.

خطوات الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية

هناك بعض الخطوات التي يمكن المواطن أن يقوم بها، وذلك حتى يتم الإستعلام على قيمة الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443. ومن بينها:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الإجتماعي من هنا.

بعد ذلك، يتم الدخول إلى على زر الإستعلام عن الحقيبة المدرسية.

ثم يتم كتابة اسم الطالب، والرقم القومي، أو رقم شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

بالإضافة إلى أنه يتم كتابة عمر الطالب، والمدرسة التي ينتمي إليها، مع تحديد المرحلة العلمية المسجل بها الطالب.

يتم كتابة الرمز المائي الموجود أعلى زر الإستعلام.

في النهاية، يتم الضغط على زر الإستعلام، ويتم التعرف على أحقية المواطن في الحصول على دعم الحقيبة المدرسية.

موعد الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1443

من المؤكد أنه يتم صرف معونة الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1443 خلال الأيام الاولى من العام الدراسي. ذلك أنه يتم صرف المعونة قبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة، أو بعد بداية العام الدراسي بأيام قليلة.

وبالتالي من المنتظر أن يتم الحصول على الدعم خلال الأيام القليلة القادمة، وعليها يقوم المواطن بالاستعلام عن قيمة الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي.