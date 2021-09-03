أرقام .. الجيش النيجيرى يعلن نتائج ضرباته للعصابات الإجرامية فى 3 أسابيع

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة الدفاع فى نيجيريا، مساء أمس الخميس، أن قوات عملية هادارين دجى ألقت القبض على 81 من العصابات والعناصر الإجرامية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى شمال غرب البلاد.





وقال برنارد أونيوكو، القائم بأعمال مدير العمليات، وفقا لـ موقع بى. إم. نيوز النيجيرى، إنه جرى إنقاذ ما لا يقل عن 33 من ضحايا الاختطاف، وقتل 15 من قطَّاع الطرق على أيدى القوات، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما جرى تحييد اثنين من اللصوص المسلحين واعتقال 13 من مخبرى العصابات. واضاف أنه جرى خلال العمليات ضبط 15 دراجة نارية وبندقيتين من طراز كلاشينكوف، واعتقال 66 عنصرًا إجراميًا، كما جرى إصلاح بعض خطوط السكك الحديدية التى تعرضت للتخريب خلال هذه الفترة.

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