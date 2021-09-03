غارة إسرائيلية تستهدف مواقع ميليشيات إيرانية في دمشق

أكد مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها، مضيفا أن الهجوم خلف خسائر مادية.

بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تستخدمها ميليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في ريف دمشق.

وكانت الوكالة الأنباء السورية قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

قال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم (الجمعة) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".