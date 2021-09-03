شمل فرقة "آبا" يلتئم في أول ألبوم جديد منذ 40 عاما

بعد 40 عاما، مازالت فرقة "آبا" السويدية الشهيرة، تحظى بالقدر نفسه من الشهرة، ومازال المعجبون بهذه الفرقة التي كانت تشكل ثاني أكثر مصادر الدخل للسويد في وقت من الأوقات.
فقد تهافت المعجبون بالفرقة للاحتفال على الإنترنت بالتئام شمل طال انتظاره لواحدة من أنجح الفرق الموسيقية في العالم.
وجاء هذا التهافت بعدما أعلنت فرقة "آبا" ABBA عن أول ألبوم جديد لها منذ أربعين عاما، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال أعضاؤها إنهم سينظمون سلسلة من الحفلات الافتراضية باستخدام صور ثلاثية الأبعاد لأنفسهم في لندن العام المقبل.
وقالت الفرقة خلال حفل الإطلاق الذي بث مباشرة على الإنترنت إن الألبوم "فويدج" سيصدر في الخامس من نوفمبر.
وأصدرت الفرقة اثنتين من أغنياته العشر، وهما "آي ستيل هاف فيث إن يو" و"دونت شت مي داون"، اليوم الخميس.
وقال مؤلف الأغاني بيني آندرسون في رسالة مصورة "في البداية كانتا أغنيتين فقط... ثم قلنا ’ربما ينبغي أن ننتج، لا أعرف، القليل من الأغاني الأخرى. ما قولكن يا فتيات؟‘ فقلن ’حسنا‘ ثم سألت ’لماذا لا ننتج ألبوما كاملا؟‘"
وعلى صعيد المعجبين، وبعد الإعلان، قالت مستخدمة على تويتر في تغريدة لاقت مشاركات كبيرة "موسيقى آبا الجديدة تنقذ 2021".
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