بالفيديو.. شرطة نيوزيلندا تقتل منفذ هجوم أوكلاند

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الشرطة لشخص طعن ستة أفراد في سوبرماركت بأوكلاند الجمعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن "إرهابيا" طعن ستة أشخاص في سوبرماركت في أوكلاند الجمعة قبل أن ترديه الشرطة بالرصاص.

وقالت أرديرن "ما حصل اليوم لا يوصف، كان عمل كراهية"، موضحة أن المهاجم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلندا في 2011، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووفق أرديرن، فإن الشرطة أردت منفذ الهجوم بعد 60 ثانية فقط من بدء الاعتداء.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايس تشيرش في 15 مارس 2019.