كيفية تحديث بيانات التأهيل الشامل وشروط الحصول الاستفادة من دعم التأهيل الشامل

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإحداث برنامج التأهيل الشامل بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة على عيش الحياة الكريمة وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما يجب على المستفيدين من هذه الرعاية الاجتماعية الالتزام بتحديث بياناتهم إلكترونيا من خلال اتباع خطوات بسيطة وفرتها لهم الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني وذلك تسهيلًا لهم. بالإضافة إلى ذلك يمكن تحديث البيانات من خلال رقم الهوية أو السجل المدني. لنتعرف على خطوات تحديث بيانات التأهيل الشامل تابع معنا.

مستندات التقديم للحصول على مؤهل شامل

للحصول على خدمات التأهيل الشامل لابد من تقديم مستندات تثبت حاجة الحصول على الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج ويتم ذلك في مراكز التأهيل الاجتماعي وهي:

أربع صور شخصية مقياس 4*6

صورة عن الهوية الوطنية لصاحب الحاجة.

كما يجب تقديم تقرير طبي يوضح الإعاقة التي تعاني منها وأنها حادث.

علاوة على ذلك لا يجوز الجمع بين الإعانة المادية والإقامة في المركز.

شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل

للحصول على دعم التأهيل الشامل لابد من توفر عدة شروط وهي:

معاناة المستفيد من إعاقة عن العمل.

إصابة المستفيد قبل بلوغه سن 45 وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.

كما يجب تقديم كفالة راتب شهرية لا تزيد عن 1500 ريال للرجل الأعزب و3000 ريال للرجل المتزوج.

أن يسجل المستفيد في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إجراء فحص طبي وتقديم تقرير طبي يثبت الإعاقة.

بالإضافة إلى عدم الاستفادة من خدمات الإقامة التي تقدمها مراكز التأهيل والوزارة.

كيفية تحديث التأهيل الشامل

لا بد للأشخاص المستفيدين تحديث بياناتهم باستمرار حيث أن عدم ذلك يعرضهم لفقد الإعانة المالية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا ادخل إلى البوابة الالكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية. اختر بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية وقم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. اختر خدمة تقييم الإعاقة واضغط على التقييم الآن. ادخل إلى الخدمة. اختر مباشرة على التقرير الطبي أو التالي من خلال الصفحة التي ستظهر أمامك. قم باختيار الفرع الذي ترغب به للمراجعة، ثم اضغط على إضافة التقرير. حدد اسم المنطقة والمشفى التي صدر عنها التقرير مع تحديد تاريخ التقرير باليوم والشهر والسنة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة أخيرًا اضغط تقديم الطلب وستصلك رسالة التأكيد على هاتفك أو البريد الإلكتروني.

هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا وأرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية عن شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل وكيفية تحديث البيانات لضمان استمرار الاستفادة من الدعم.