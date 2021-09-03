مسؤول: الاتحاد الأوروبى يدفع اللاجئين من أفغانستان لبيلاروسيا بالقوة

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس لجنة الحدود فى بيلاروسيا، رومان بودلينيف، إن هناك 4 مجموعات من المهاجرين تتواجد على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبى، ومعظمهم من العراق وأفغانستان، مؤكدًا أن حرس الحدود من الجانب الأوروبى يحاولون دفع اللاجئين إلى أراضى بيلاروس باستخدام القوة.





وفى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بودلينيف: "إنه فى الوقت الراهن نرصد 4 مجموعات من المهاجرين على الحدود، اثنتان على الحدود مع لاتفيا، والأخريان على الحدود مع بولندا، ويبلغ إجمالى المهاجرين فى تلك المجموعات نحو 60 شخصًا، معظمهم من مواطنى العراق وأفغانستان". وأشار المسؤول البيلاروسى إلى أن "الوضع يتغير كل ساعة"، قائلاً إنه "من الصعب تتبع تحركات المهاجرين لأن زملاءنا من حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبى المجاورة يحاولون باستمرار دفع اللاجئين إلى أراضينا، بمن فيهم النساء والأطفال، غالبًا باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة، مع الترهيب باستخدام الأسلحة والكلاب المدربة".

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