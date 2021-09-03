نتائج الشامل الأردن 2021 جامعة البلقاء نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة shamel.bau.edu.jo

نتائج الشامل الأردن 2021 جامعة البلقاء التطبيقية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات الجامعة عن موعد إعلان نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة الدورة الصيفية 2021، والتي تقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 5/9/2021 من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الجامعة، الدكتور عبد الله سرور الزغبي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمركز الجامعة “السلط”، حيث ينتظر عدد كبير من الطلبة والطالبات الذين أدوا الاختبارات لهذه الدورة، وسط ظروف استثنائية سببها فيروس كورونا وتنفيذ الجامعة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوي أثناء الامتحانات، وسوف نستعرض عليكم خلال السطور التالية الرابط الإلكتروني المعتمد لعرض نتائج الشامل 2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة “shamel.bau.edu.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج الشامل 2021امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 2021

سجل نحو 13115 طالب وطالبة من 51 كلية حكومية وخاصة وعسكرية ووكالة الغوث للخول لامتحان الشامل الدورة الصيفية 2021، وقد بدأ الامتحانات في يوم السبت الموافق 7 أوت 2021 وانتهت في يوم الإثنين الموافق 16 من نفس الشهر، وقد اهتمت جامعة البلقاء التطبيقية بتوفير أكبر عدد من مراكز الامتحانات لاستيعاب هذا العدد الضخم الذي يعتبر هو الأكبر منذ نحو 10 سنوات، وتابعت الجامعة تنفيذ كافة الإجراءات المحددة من وزارة الصحة بشأن كوفيد 19.

إعلان نتائج الشامل 2021 إلكترونياً

ينتظر آلاف الطلبة والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة “امتحان الشامل”، التعرف على النتائج التي طال انتظارها.

وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقية على أن التخصصات التي يتم الاختبار فيها تبلغ نحو 157 تخصص مختلف.

وأن النتائج جيدة هذا العام بالرغم من الوضع الذي تمر به البلاد ودول العالم بسبب الفيروس.

وحرصاً من الجامعة على سلامة الجميع سوف يتم إعلان النتيجة إلكترونياً من خلال وحدة التقييم والامتحانات العامة.

جامعة البلقاء التطبيقية

تم تأسيس جامعة البلقاء في 22 أغسطس 1996، وبدأ التدريس فيها بدايةً من العام الدراسي 1997-1998، وهي جامعة حكومية تقع في مدين السلط التي تبعد عن العاصمة الأردنية عمان نحو 47 كيلو متر، تضم عدد 24 كلية منها 11 داخل الحرم الجامعي و13 موزعين بمختلف مناطق الأردن.